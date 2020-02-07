Soru soran gazeteciye soruşturma!

Antalya Konyaaltı sahili plaj işletmecisi, Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahip olduğu Alkoçlar Turizm, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in basın toplantısında gazeteci Ebru Küçükaydın’ın sorduğu sorular nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“GAZETECİNİN İŞİ SORU SORMAKTIR”

Konyaaltı Sahil ihalesinin iptaliyle ilgili olarak 23 Ocak tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının soru bölümünde bir yerel internet sitesinde çalışan Ebru Küçükaydın, Alkoçlar Turizm ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkan AKP’li Menderes Türel’in açıklamalarıyla ilgili Başkan Böcek’e sorular yöneltti.

Toplantının ardında Alkoçlar Turizm, Ebru Küçükaydın’a sorduğu sorular nedeniyle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu 2020/7768 dosya numarasıyla soruşturma başlattı.

Küçükaydın’ın şirkete yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak savcılık basın toplantısının video kayıtlarını inceledikten sonra gazeteciye dava açılıp, açılmayacağına karar verecek.

GAZETECİNİN TEPKİSİ

Soruşturmayı bir tür psikolojik savaş olarak niteleyen Küçükaydın, gazetecinin işinin soru sormak olduğunu söyledi. ‘Ben işimi yapıyorum’ diyen Küçükaydın şunları söyledi;

*Avukata mahkeme salonuna girdiği zaman’ vekilini savunmazsın’ denilemeyeceği gibi bir gazeteciye de basın toplantısında ‘soru soramazsın’ diyemezsin. Psikolojik bir savaş vermeye çalışıyorlar.

*Ben de bu konuda öncülük etmek istiyorum. Mesleğimin itibarı için, mesleğimin ahlaki etik kuralları çerçevesinde demokratik bir mücadele veriyoruz.

Gazeteci Ebru Küçükaydın’a açılan soruşturmanın ardından gazeteci örgütleri, milletvekilleri ve aydınlar destek mesajları yayınladı. Küçükaydın için twitterde açılan, #Sorularıbenimsorularımdır #basınsusturulamaz #Küçükaydınyanlızdeğildir #davaçmacevapver hashtag’e binlerce mesaj yağdı.

KÜÇÜKAYDIN’IN SORDUĞU SORULAR

Küçükaydın, bazı kanallarda canlı yayınlanan basın toplantısında şu soruları sormuştu:

– Antalyalı bir firma da Alkoçlar’a ortaktı, ama yaklaşık bir ay önce söz konusu ortaklıktan ayrıldı. Özellikle sizin bu kararınızdan sonra ‘bizim marka değerimizi düşürdü’ şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kaldınız. Oysa ki ihale sözleşmesinde var mı bilmiyorum, ama 3 defa konkordato ilan eden bir firma. İflasını da Konyaaltı sahilinden kazandığı parayla kurtaran bir firma. Yani marka değerini düşüren siz misiniz, onlar mı?

– Bu firma ihale sözleşmesinde olmamasına rağmen, bölgeye dağıtım yapan gıda ve diğer ürünlerle ilgili toptancılarla bir promosyon anlaşması yaparak anlaşma dışında kalan hiçbir firmayı sahaya sokmuyor. Tabii bu promosyon ödemesi yapıldığı için yansıma yine vatandaşa cebine oluyor. Bu sözleşmeye aykırı durum değerlendiriliyor mu?

– Artık eski başkan demeyeceğim çünkü Alkoçlar’ın danışmanlığını yapıyor gibi. Daha önce Rixos’un danışmanlığını yapan Sayın Menderes Türel’in Alkoçlar’la ilgili bir danışmanlık anlaşması var mı? Çünkü Antalya değerlerine sahip çıkmak yerine firmanın marka değerine sahip çıkan bir eski başkanla, bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Bir danışmanlık anlaşması var mı açıklamaları o yönde anlaşılıyor. Belki sizin bir bilginiz vardır diye sormak istedim.