Soyer’den TOKİ satışına tepki: Alan kişiler neden açıklanmıyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir'de 1. Derece Doğa Sit kapsamındaki Gediz Deltası'nın bir parçası olan ve imar planlarında Rekreasyon Alanı ve Açık Spor Tesisi Alanı olarak belirlenmiş bölgenin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışının yapılarak özel mülkiyete devredilmesi üzerine bir ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Konak, Menemen, Beydağ, Menderes, Ödemiş ilçe belediye başkanları, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU ARAZİYİ ALAN KİŞİLER, NEDEN AÇIKLANMIYOR?”

Mavişehir villaları önündeki açıklamada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz konusu arazinin TOKİ tarafından kim olduğu bilinmeyen kişilere satıldığını söyledi.

Soyer “21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanı, 21 milyon 718 bin 400 liraya satışa sunulup TOKİ tarafından 51 milyon 900 bin gibi uçuk bir fiyata, kim olduğu bilinmeyen kişilere satıldı. Sonra soracağımızı, en başta soralım. Rekreasyon alanı imarlı bu arazi, bu yüksek bedellere neden satıldı? Bu araziyi alan kişiler, neden açıklanmıyor? Burada bizim bilmediğimiz ne var? Neden şeffaf davranılmıyor?” dedi.

“YASAL MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

Söz konusu alanın Gediz Deltası'nın güney kısmında yer alan çok özel bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Mevcut durumda yapılaşmada doygunluğa ulaşmış Mavişehir bölgesinin imar planlarında kamu kullanımı için ayrılmış bu rekreasyon ve spor alanının satın alan kişiler, böylesi özel bir alanla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunmayı planlıyor?

*TOKİ'nin açtığı bu ihalede, bu satışı engellemek ve bu özel alanı korumak için Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın çok büyük çaba harcadığını biliyorum ve teşekkür ediyorum.

*Altını çizmek isterim ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm İzmir halkı, astronomik rakamlara satılan bu alanların ranta kurban edilmesine karşı Karşıyaka Belediyesi ile her türlü yasal mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“FLAMİNGOLARIN DA BAŞKANIYIM”

Yola çıkarken “Sadece bize oy veren insanların değil; flamingoların, toprağın, suyun, havanın, ormanın da başkanı olacağım” sözünü verdiğini hatırlatan Soyer, “Bu söz, öylesine söylenmedi. İzmir'in yeni yol haritasına, doğayla uyumlu yaşamına ve İzmir'in tüm değerlerinin korunmasına işaret ediyor. İzmir'de sadece farklı fikir ve kültürlerden insanların uyum içinde yaşadığı değil; insanların, doğayla ve diğer tüm varlıklarla barış içinde hayat süreceği bir şehir iklimi yaratmayı hedefledik” dedi.

“KİMSE RANT KAPISI OLARAK GÖRMESİN”

İzmir'in kamu arazilerinin, doğal, kültürel ve tarihi mirasının tahrip edilmesine engel olacaklarını söyleyen Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Hiç kimse, bu kentteki halka ait alanları rant kapısı olarak görmesin. Binlerce canlının evi, dünyanın ve ülkemizin en özel doğal alanların biri olan bu alanın korunması ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Mirası olarak taşınabilmesi için buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, İzmir Valiliği'ne ve devletimizin diğer tüm ilgili kurumları ile İzmir'in tüm odaları ve sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum.

*Bizimle aynı hassasiyeti paylaştığınıza inanıyor ve yüksek bedellerle satılan bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde bir irade ortaya koymanızı rica ediyorum. Gelin bu özel alanı koruyarak geleceğe taşımanın onurunu, hep birlikte yaşayalım.

“HİÇ BİR ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA AÇILMAMALI”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Bugün burada, yeni bir tarihi yanlış yapılmaması için İzmir'e ve Karşıyaka'ya yapılmak üzere olan bir haksızlığa dur demek için bir aradayız. Başta TOKİ olmak üzere, konuyla ilgili tüm yetkili kurum ve kişileri haklı talebimizi dile getirdiğimiz bu sese, halkın sesine kulak vermeye, kamunun vicdanına saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.

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