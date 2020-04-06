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Soylu, ‘Polislere zorunlu bağış’ iddialarını yanıtladı: Teşkilatın kendi arasında yaptığı iş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında “Biz BizeYeteriz” sloganıyla başlattığı dayanışma kampanyası ile ilgili ‘zorunlu’ bağış tartışmaları yaşanırken, bu çerçeveye emniyet teşkilatının da dahil edildiği iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından polislerin maaşlarından zorunlu bağış kesintisi olacağını iddia etti.

Deniz ZEYREK
06:00 -
Haberler Gündem
Soylu, ‘Polislere zorunlu bağış’ iddialarını yanıtladı: Teşkilatın kendi arasında yaptığı iş

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek.

Kamuoyunda tartışılan bu iddiayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk. O dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

Soylu

*İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir.

*Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil.

Son güncelleme: 02:41 06.04.2020
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