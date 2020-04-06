Soylu, ‘Polislere zorunlu bağış’ iddialarını yanıtladı: Teşkilatın kendi arasında yaptığı iş

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek.

Kamuoyunda tartışılan bu iddiayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk. O dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

*İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir.

*Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil.