Soylu ve HDP’li vekiller arasında gerginlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Süleyman Soylu, “Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara verenlere göz yummuyoruz” dedi.

PKK elebaşları Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Soylu, F-16’larla operasyon düzenlendiğini söyledi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bakan Soylu’nun düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri protestoya başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’ya tepki gösterdi. Meclis’te tansiyonun yükselmesiyle beraber AKP’liler ve HDP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü, araya CHP’li vekiller girdi.