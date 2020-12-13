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Soylu ve HDP’li vekiller arasında gerginlik

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Soylu, HDP'li vekiller tarafından protesto edildi.

Sözcü Ankara
Güncellenme: 09:36, 13/12/2020
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Süleyman Soylu, “Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara verenlere göz yummuyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK’ye yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı. (FOTO: Zekeriya Albayrak)

PKK elebaşları Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Soylu, F-16’larla operasyon düzenlendiğini söyledi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bakan Soylu’nun düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri protestoya başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’ya tepki gösterdi. Meclis’te tansiyonun yükselmesiyle beraber AKP’liler ve HDP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü, araya CHP’li vekiller girdi.

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