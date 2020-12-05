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Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri iddiasına yanıt verdi.

Güncellenme: 15:34, 05/12/2020
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Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur.

* Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır.
İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.

* Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

CHP İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya suç duyurusu Süleyman Soylu tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:15:29,
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