‘SÖZCÜ Davası basın tarihinde kara lekedir’

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz'la görüşen Kılınç, SÖZCÜ Davası'yla ilgili şunları söyledi: “SÖZCÜ Gazetesi'nin başına gelenler gerek yargılamalarla, gerek çalışmalarını sınırlamayla, gerek güvensizlik ortamıyla Türkiye basın tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunların düzeltilmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadele hep birlikte olacak. Geleceğe yönelik umutsuzluğumuz yok. Medyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tek sesli hale getirilmeye çalışılan medyayı Türkiye'nin kabul etmediğini, okumaktan izlemek ve dinlemekten halkın vazgeçtiğini görüyoruz. Demek ki artık bir etkileri yok.”