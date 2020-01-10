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‘SÖZCÜ Davası basın tarihinde kara lekedir’

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle SÖZCÜ Gazetesi’ni ziyaret etti.

Sözcü İstanbul
06:10 -
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‘SÖZCÜ Davası basın tarihinde kara lekedir’

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz'la görüşen Kılınç, SÖZCÜ Davası'yla ilgili şunları söyledi: “SÖZCÜ Gazetesi'nin başına gelenler gerek yargılamalarla, gerek çalışmalarını sınırlamayla, gerek güvensizlik ortamıyla Türkiye basın tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunların düzeltilmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadele hep birlikte olacak. Geleceğe yönelik umutsuzluğumuz yok. Medyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tek sesli hale getirilmeye çalışılan medyayı Türkiye'nin kabul etmediğini, okumaktan izlemek ve dinlemekten halkın vazgeçtiğini görüyoruz. Demek ki artık bir etkileri yok.”

Kılınç, Genel Yayın Yönetmenimiz Yılmaz'ı ziyaret etti.

Son güncelleme: 01:37 10.01.2020
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