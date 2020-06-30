Sözcü yazdı, CHP Atatürk’ün ata yurdu için harekete geçti

Karaman’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale köyünde 22 Mart’ta yağışların da etkisiyle Taşkale Orta Camisi önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle yılda 300 bine yakın turist ağırlayan köyün ana yolu kullanılamaz hale geldi. Yolun yapımı için İl Özel İdaresi’ne yapılan başvurular da sonuçsuz kalınca, köy halkı yolu imece usulü yapmaya başladı.

Bölge halkının yaşadığı mağduriyetin Sözcü’de yer almasının ardından CHP Karaman İl Başkanı Bekir Cem Kağnıcı bölge halkını ziyaret etti.

”YOL ENKAZI DAHİ KALDIRILMAMIŞ”

Bölge halkını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Kağnıcı, şöyle konuştu:

* Taşkale köyümüz binlerce turist ve ziyaretçi tarafından yılın on iki ayı ziyaret edilen, ilimizin önemli yaşam merkezlerinden biridir. Merkezden geçen yolun 3 ay önce çökmesine rağmen gerekli hizmet adımlarının hızlı şekilde atılması gerekmekteyken, bürokratik gerekçeler gösterilerek somut bir adım atılamamıştır. Yol enkazı dahi kaldırılmamış.

* Yolun çökme tehlikesi devam etmektedir, aşağı tarafta bulunan evler tehlike altındadır. Eğer Taşkale köyümüze siyasi sebepler ile hizmet geciktiriliyorsa bu çok talihsizlik olur. Köylerimizde okullarımız birer birer kapanmak zorunda kaldı, şimdi de yolları mı kapanacak?

”YOLUN YAPILMIYOR OLMASI MANTIK DIŞIDIR”

* Karaman’da yolu yapılmayan köy hemen hemen kalmamışken Taşkale köyümüzün merkezinde ki yolun yapılamıyor olması mantık dışıdır.

* Konunun takipçisi olacağız. Karaman’ın her yeri eşit hizmet almalıdır. Yerel yöneticilerimizin bir an önce yol sorununu çözeceklerine inanıyorum çünkü Taşkale halkı hizmeti hak etmektedir.

Taşkale köyü muhtarı Hasan Karaca da ”Bir haftadır köylülerimizle sabahın erken saatlerinde çizmesini giyen vatandaşlarımız bize yardıma koşuyor. Taşkale’ye gönül vermiş bazı vatandaşlarımız da bize malzeme konusunda destek oluyor. Şu an köyümüzün ana yolunu kendi imkanlarımızla bitirmek üzereyiz” dedi.

ATATÜRK’ÜN AİLESİNİN KÖKENİ

Kara Harp Okulu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu, Karaman’dan giderek Manastır Vilayeti’nin Debre-i Balâ Sancağı’na bağlı Kocacık’a yerleşti. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün baba tarafından soyu Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan ‘Kızıl-Oğuz’ yahut ‘Kocacık Yörükleri Türkmenleri’nden gelmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da, Konya-Karaman’dan gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında bulunan Vodina Sancağı’na bağlı ‘Sarıgöl’ de denilen ‘Kayalar’ nahiyesine yerleşti. Aile sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza’ya yerleşti. Atatürk’ün anne soyu Konya-Karaman’dan Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da ‘Konyarlar’ olarak Rumeli’de anılan Yörük Türkmenlerdendir.