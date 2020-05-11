Sözcü yazdı jandarma mühürledi

Çarşamba Ovası'nın ortasına, Oltan Köleoğlu Enerji şirketi tarafından yapılmak istenen biyokütle enerji santralinin inşaatı hakkında 3 ayrı iptal kararı veren Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi de durdurmuştu.

Ancak bu kararlara rağmen santral inşaatının kaçak olarak devem ettiği ortaya çıkınca SAMÇEP üyeleri, santral önünde eylem yapmaya başladı.

Sözcü gazetesinin gündeme getirmesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri bu sabah santral inşaat alanının giriş kapısını mühürleyerek mahkemenin kapatma nedenini belirten yazıyı astı.

AKP’Lİ BELEDİYE HALKA YALAN SÖYLEDİ

Jandarma ekiplerinin santrali mühürlemesine sevindiklerini ifade eden SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ şunları kaydetti:

“Çarşamba belediyesi 4 Mayıs’ta santral inşaatını mühürlediğini halka duyurdu. Ancak gördük ki mühürlememiş. Santralin bir hafta daha çalışmasına göz yummuş. B

* Bir hafta çarşamba belediyesi insanları uyuttu. İnsanları kandırdı. Onlar mühürlediyse bugünkü mühür ne için yapıldı? Bir haftada tonlarca malzeme inşaat alanına girdi. Bunu takipçisi olacağız” dedi.

VALİLİK KARARA İTİRAZ ETTİ

Mehmet Özdağ, idare mahkemesinin verdiği kararlara Samsun Valiliği ve şirketin itiraz ettiğini belirterek, “Şuanda santral alanında sadece bekçiler kaldı. Onların giriş çıkış yaptıkları küçük bir kapı açık. Valilik ve şirket idare mahkemesinin verdiği 3 iptal kararına da itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi’nin vereceği nihai kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’da halkın ovasına sahip çıktığını dile getirerek, “Samsun halkı, hukuksuzluk son bulacak dedi ve başardı.

Gecikmeli de olsa yargı kararlarının gereği yerine getirildi ve Çarşamba ovamıza zehir saçacak santralin şantiyesi mühürlendi. Rehavete kapılmak yok, görevimiz henüz bitmiş değil. Sürecin takipçisiyiz, ovamızın sahibiyiz” diye konuştu.