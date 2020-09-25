SözcüEBAyısoruyor: Velilerin sistemden şikayetleri ne?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görüyor. Doğrusu eğitim görmeye çalışıyor. TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020 sonuçlarına göre; Türkiye'de hanelerin yüzde 50,8'inde sabit internet bağlantısı bulunuyor. Yani iki haneden birinde internet yok.

Evlerde EBA için yeterli sayıda bilgisayar olup olmadığı tartışılırken Sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Türkiye'de en az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitim için gerekli cihazları, başta internet erişimi olmak üzere gerekli imkanlara sahip olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 18 milyonu aşkın öğrencinin 9,6 milyonu uzaktan eğitime erişebiliyor.

Sözcü, EBA yüzünden eğitimde yaşanan sıkıntıları vatandaşa sordu. Sosyal medya hesaplarımızdan başlatılan #SözcüEBAyısoruyor etiketimizin altına pek çok veli yorum yaptı. Bu içerikte velilerin Sozcu.com.tr’nin Twitter, Instagram ve Facebook sayfaları aracılığı ile EBA teknolojisini kullanırken yaşadıkları ve bize aktardıkları sıkıntıları derledik…

Eyüp Bel: Sıkıntı bizim köyde de var. İnternet her evde çekmiyor. Çocuklar dışarda internetin çektiği yere gidip ders dinlemeye çalışıyor. Yetkililer bu duruma bir çare bulmalı.

Esra scn: Benim 3 öğrencim var, evde ne internet ne de bilgisayar var.

Derviş Altaş: Evinde bilgisayarı olmayan Anadolu’daki köy çocukları bu memleketin insanı değil mi?

EMİNE.: Annesinin telefonunu 2 çocuk paylaşamıyor. Hangi çocuk EBA üzerinden canlı derse bağlanacak, 6 ders saati anne kimseyi aramayacak ve aranmayacak. Diğer çocuğun derse katılması söz konusu değil. Şaka gibi…

Zt: Ben KPSS’ye, kız kardeşim üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Küçük kardeşim ise lise 1’de. Sokağı bırakın mahallede komple internet yok. Bilgisayar erişimi yok.

duyguueknc: Koleje giden 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görüyor. Devlet okuluna gidenler hafta içi canlı ders ve hafta sonu iki günlük DYK kursu ile lise sınavına girecekler nerde adalet? Corona kolejlerde yok sanırım. O zaman devlet okullarının da 8.ve 12. sınıflarını yüz yüze eğitime açması gerekir.

nvzt28grsy: Herkes girebilse eminim ayağa kalkamaz. Evde üç öğrenci ve bir baba EBA’ya girmek zorunda ama iki bilgisayar var öncelik öğretmen babada tabi. Dört kişinin dersleri çakışıyor. Geri kalanı siz düşünün.

filix_krgcioglu: Anne babalar işteyken ilköğretim çocukları EBA ya da canlı ders saatlerini nasıl takip ediyor? Elektronikle sorunları olan ebeveynlerin yanında değilken yaşadığı travmayı kim düşünüyor? Çocuklar elektronikle bu kadar haşır neşir olduktan sonra günde maksimum iki saat televizyon, tablet, PC laptop yada telefon (elektronik cihaz) kuralı dönemine dönüşü nasıl sağlayacağız?

onur_islek: Bilgisayar yok, internet yok, çocuğun başında duracak velisi yok, (çalışıyorsa izin hakkı da yok ) okul yok, (yüz yüze) para iadesi yok, ( bir gün yüz yüze eğitime razı edilmiş) böyle bir sistem sizce sistem mi? Hepsi bir yana uzaktan eğitim ilk gün çöküyor. Kaybeden belli kazanan kim?

Erhan Kalkan: Yeğenlerimin evinde yok, bu çocuklar nasıl eğitim görecek? Eğer sosyal devletsek her aileye bilgisayar dağıtsınlar bir de her ailenin internet parasını devlet ödesin.

Belgiz Ahmet Taştan: İki çocuğum var, biri ilkokul, biri ortaokulda. İkisi de canlı derse katılıyor biri benim biri eşimin telefonundan katılıyor. Bilgisayar veya tablet yok eşim gece vardiyasında olduğu için şimdilik bu şekilde katılıyoruz, eşim gündüze geçince nasıl olacak? Şu an bilgisayar alacak gücümüz de yok.

Yakup Pekşen: Bugün merak edip çocukla birlikte EBA'daki matematik dersine girdik. 5dk sonra ne hoca kaldı ne ders, sistem koptu. Bekle bekle EBA, meba yok ortada. Boşver dedim çocuğu, “Gir Youtube'a ilgili ders videolarını izle” daha iyi dedim. 25 dakika sonra çocuk valla YouTube'dan dersi daha iyi anladım dedi. Yani aksaklık çok çocuklar açısından durumlar vahim.

Serpil Karabeyoğlu Denkli: Ben sınıf annesiyim. Ankara Yenimahalle merkezde oturuyorum. Öğretmenimizle her gün irtibat halindeyim. 25 kişilik sınıfın 4'ünün evinde bilgisayar var ama yoğunluktan giremiyor. 7'si telefonla girmek için çaba harcıyor. Geri kalanının telefonu ya da tableti yok. Olanlar da girmek için zaten çaba harcıyor. EBA'dan dün hiç giremedik. Zoom'dan girelim dedik. Yoğunluktan onunla da zor ders yapıldı. Sistem zaten baştan kötüydü. Şimdi sistem EBA'yla Zoom tamamen çöktü. Yazık çocuklarımıza. Zaten 6 ay kayıpları var. Yüz yüze eğitimle olduğu gibi olmuyor.