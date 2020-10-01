Sözcü’nün haberi Meclis gündeminde

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'ndeki, zatürre akciğer enfeksiyonu mikrobunun, yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde ürediği haberinin Sözcü’de yayınlanmasının ardından, Meclis gündemine de taşındı.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki su tanklarındaki lejyoner hastalığı olarak da bilinen akciğer enfeksiyonlu suyun hastane musluklarından 3 yıldır akması ve insanların hayatını tehdit eden bu konuda hiçbir önlem alınmamasını TBMM gündemine taşıdı.

KONUNUN İHMAL EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

CHP'li Başarır, hastalar yakınlarını ve hastane personelin sağlığını etkileyecek olan böylesine önemli bir konunun dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi başkanı tarafından uyarılmasına rağmen hiçbir önlem alınmamasını akıllara ziyan bir durum olarak değerlendirdi. Konunun sonuna kadar takipçisi olduğunu vurgulayan CHP'li Başarır, “Vatandaşlarımızı sağlığına kavuşturmakla yükümlü olan bir kurumun, aksine vatandaşların hayatını tehlikeye sokan bir hal alması anlaşılır gibi değil. 2017 yılındaki hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı uyarmış. Ancak uyarılar dikkate dahi alınmamış. Bu konunun ihmal edilmesi kabul edilemez ve sorumlular muhakkak hesap vermelidir” diye konuştu.

NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı olarak yanıtlamasını istediği önergesi gerekçesinde şunları söyledi:

“Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi 2017 yılında hizmete girmiştir. Hastane açıldıktan 9 ay sonra yoğun bakım ünitelerindeki su şebekesinde ölüme sebebiyet veren ve lejyoner hastalığı olarak da bilinen akciğer enfeksiyonu mikrobunun ürediği ve hastane yönetiminin bir an önce gerekli tedbirlerin alması için uyarıldığı bilgileri basında yer almıştır. Dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Ali Kutta Çelik'in Başhekimliğe, 23.11.2017 tarihinde alınan numunelerde dahili branş servislerinin ve yoğun bakımlarının bulunduğu T1 kulesinin su tankında, cerrahi branş servislerinin ve yine yoğun bakımların yer aldığı T2 kulesindeki lavabo musluğunda bakterinin ürediğini yazılı olarak bildirdiği; mikrobun 2018 ve 2019 yıllarında tespit edildiği ancak aradan geçen uzun zamana rağmen herhangi bir önlem alınmadığı da basında yer alan bilgiler arasındadır.”

İŞTE O SORULAR

Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlamasını istediği soruları şöyle:

-Dönemin Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Ali Kutta Çelik'in hastane yönetimini uyarmasına rağmen 3 yıl boyunca neden bir önlem alınmamıştır?

-Yapılan uyarılara rağmen önlem almayan hastane yetkilileri hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

-Akciğer enfeksiyonu üreten musluklardan akan su hangi yoğun bakım ünitelerinde ve hastanenin hangi birimlerinden akmıştır?

-Enfeksiyonlu su nedeniyle gerek hastane personelinden ya da hastalardan etkilenen olmuş mudur?-Mersin Şehir hastanesinde yaşanan söz konusu bu durum Bakanlığınıza bildirilmiş midir?

-Musluklardan akan akciğer enfeksiyonlu sudan dolayı hayatını kaybeden personel, hasta ya da hasta yakını var mıdır?