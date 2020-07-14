SÖZCÜ’ye ‘suç’ saydıkları, Yeni Akit için ‘basın özgürlüğü’ oldu

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi'nin 23 Haziran 2020 tarihli nüshası ve internet sitesinde, okuyucu olduğu belirtilen Kubilay Ertekin'in imzasıyla “CHP'nin Kutsalları ve Ayasofya” başlığıyla bir yazı yayımlandı. Yazıda, “CHP'li İbrahim Kaboğlu ile Mahmut Tanal gibi isimlerin ‘Putlara taptıkları ve ideolojik saplantıları olduğu', CHP'lilerin Atatürk'ü tanrı, İsmet İnönü'yü ise peygamber gördüklerine” ilişkin ifadeler kullanıldı. CHP'li Tanal'ın suç duyurusunu değerlendiren Ankara Başsavcılığı jet hızıyla takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Basın Kanunu uyarınca Karahasanoğlu ve Uğurlu'nun, “eser sahibinin belli olması” nedeniyle cezai sorumluluklarının bulunmadığı belirtildi. Kararda, AİHM kararlarına göndermede bulunularak, “Yazının basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılması durumunda, ifadeye çağırılmalarının bile basını ve basın mensuplarını baskı altına alacağı, bu nedenle suç unsuru içermeyen habere dayalı olarak şüphelilerin ifadelerine gerek görülmediği” kaydedildi.

SÖZCÜ OLUNCA…

SÖZCÜ'ye yönelik kumpas davasında önce gazetenin internet sitesinde yayımlanan bir haber, ardından da yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun suç unsuru taşımayan yazıları dava konusu edildi.

Dava konusu eserlerin sahipleri belli olduğu halde SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ile sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı davaya dahil edildi. SÖZCÜ'nün yazar ve yöneticilerine 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen cezalar verildi.