Sözlerine tepki yağmıştı… Bu kez torpil iddiası

AKP’nin geçtiğimiz günlerde video konferansla gerçekleştirilen 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” diyen Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in sözleri büyük tepki çekmişti.

Çorum Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Meryem Demir’in AKP’li Çorum Belediyesinde işe alınan personeller üzerinde de etkili olduğunu iddia etti.

TORPİL İDDİASI!

CHP’li Tuncay Yılmaz, son dönemlerde AKP’li Demir’in referansı ile personel alımları yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

* Torpille işe alımlar konusunda hassasiyetimizin nedenleri ortaya çıkıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz personel alımında, AKP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir hanımefendi referanslardan birisi idi.

* Çocuklarını feda edecek kadar akılalmaz bir siyasi zihniyete sahip Demir’in kardeşi M. Öztürk’ü, 2018 yılında torpille işe aldırdığını biliyor muydunuz?

* İktidarı kaybetme korkusunun silahı olarak kullanılmak istenen, ‘Siyasi Ahlak Yasası’nın kimlere getirilmesi gerektiğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Belediye AKP’nin çiftliği değildir. Vatandaşın hakkını sormaya, yapılan haksızlıkları gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Yılmaz, AKP’li Demir’in kardeşinin Veteriner İşleri Müdürlüğünde halen daha görev yaptığını ifade etti.

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