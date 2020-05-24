Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sözlerine tepki yağmıştı… Bu kez torpil iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah, çocuklarımın ömründen alsın size versin!" diyen Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir'in erkek kardeşini belediyede işe aldırdığı öne sürüldü. CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Demir'in, kardeşini torpille belediyede işe aldırdığını iddia etti.

İsmail AKDUMAN
08:25 -
Haberler Gündem

AKP’nin geçtiğimiz günlerde video konferansla gerçekleştirilen 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” diyen Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in sözleri büyük tepki çekmişti.

Çorum Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Meryem Demir’in AKP’li Çorum Belediyesinde işe alınan personeller üzerinde de etkili olduğunu iddia etti.

TORPİL İDDİASI!

CHP’li Tuncay Yılmaz, son dönemlerde AKP’li Demir’in referansı ile personel alımları yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

* Torpille işe alımlar konusunda hassasiyetimizin nedenleri ortaya çıkıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz personel alımında, AKP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir hanımefendi referanslardan birisi idi.

CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz (FOTO:Sosyal medya)

* Çocuklarını feda edecek kadar akılalmaz bir siyasi zihniyete sahip Demir’in kardeşi M. Öztürk’ü, 2018 yılında torpille işe aldırdığını biliyor muydunuz?

* İktidarı kaybetme korkusunun silahı olarak kullanılmak istenen, ‘Siyasi Ahlak Yasası’nın kimlere getirilmesi gerektiğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Belediye AKP’nin çiftliği değildir. Vatandaşın hakkını sormaya, yapılan haksızlıkları gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Yılmaz, AKP’li Demir’in kardeşinin Veteriner İşleri Müdürlüğünde halen daha görev yaptığını ifade etti.

İLGİLİ HABERAKP'li Kadın Kolları Başkanı'na sert tepki: Bu anneden kime hayır gelir!AKP'li Kadın Kolları Başkanı'na sert tepki: Bu anneden kime hayır gelir! İLGİLİ HABERKadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versinKadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin
AKP CHP Çorum Cumhurbaşkanı Kadın Meclis Meryem Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan torpil Veteriner
Son güncelleme: 08:48 24.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more