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Sözünde durmayan AKP’li Başkana pankartlı tepki

Trabzon'un Arsin ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un seçim döneminde kendilerine verdiği yol sözününü tutmaması üzerine Çubuklu Mahallesi sakinleri, mahalle girişine üzerinde "Bu mahalleye hurdacılar ve belediye başkanı giremez" pankartı astı. Mahalle sakinleri verdikleri oyların karşılığında Belediye Başkanı Gürsoy'un yol sözünü yerine getirmesini istedi.

İsmail AKDUMAN
09:31 -
Haberler Gündem
Sözünde durmayan AKP’li Başkana pankartlı tepki

Çubuklu Mahallesini 31 Mart seçimleri öncesinde ziyaret eden AKP adayı Muhammet Sait Gürsoy’dan, vatandaşlar bozuk olan ve bazı kısımları heyelanla çöken yollarının yapılmasını istedi.

Ancak, seçimi kazanan Gürsoy aradan geçen zaman içerisinde mahallenin yollarını yapmadı. Belediye başkanına tepki gösteren köylüler bir pankart hazırlayıp mahalle girişine astı.

Foto: Sözcü Seçim söz verilmesine rağmen köyün yolları hâlâ yapılmadı.

BELEDİYE BAŞKANI GİREMEZ

Arsin Belediyesi’nden hizmet alamadıklarını ve Belediye Başkanı Gürsoy’un kendilerine verdiği sözü yerine getirmediğini belirten vatandaşlar, “Hurdacılar ve belediye başkanı giremez” yazılı pankartı mahallenin girişine astı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un seçimlerden önce kendilerini ziyaret ettiğini ve destek istediğini belirterek aradan 1.5 yıl geçmesine rağmen hizmet alamayınca böyle bir pankart asmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Foto: Sözcü / Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy.

SÖZ SAHİBİ OLACAĞIMIZ GÜN GELECEK ELBET

Pankart fotoğraflarını mahalleye ait sosyal medya hesabında paylaşan Fatih Akay, “Bizim kimseyi hedef aldığımız yok. Verdiğimiz oyların karşılığını bekliyoruz. Mahallede okul yok, bakkal yok, sağlık ocağı yok, çay ocağı yok, ulaşım yok, muhtar yok belediye başkanımız yok, haliyle hizmet de yok. Seçim olduğunda kapımızdan kalkmayanlar, gerek muhtar adayları gerek başkan adayları bunun bir bedeli olacak ve söz sahibi olacağımız gün gelecek elbet” ifadelerini kullandı.

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