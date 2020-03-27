Sumak suyu nasıl hazırlanır? Sumak faydaları nelerdir?

Sumak, Türkiye’de güney ve batı bölgeler başta olmak üzere Adana, Ankara, Amasya, Artvin, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul gibi birçok ilde yetişmektedir. Kahramanmaraş ilinde ise doğal florada yayıgın olarak yetişmektedir. Sağlık açısından birçok faydası bulunanan sumak, yemeklerin vazgeçilmezleri arasındadır. Peki sumak suyu nasıl hazırlanır?

SUMAK NEDİR?

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan “sumak” elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

SUMAK SUYU TARİFİ

Malzemeler:

– Bir çay bardağı kaynamış su

– Bir tatlı kaşığı sumak

Yapılışı: Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

SUMAĞIN FAYDALARI

İçerdiği antioksidanlar ve antimikrobiyal özelliği ile sumak;

– Hazımsızlığı ve iştahsızlığı gidermede,

– Kusma ve ishali kesmede,

– Boğaz ve diş eti hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde çok etkili.

– Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar,

– Ateş düşürücü özelliği vardır. Solunum sistemini düzeltir.

– Kan şekerini ve kolesterolü de düzenler.

– Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlar.

ABD’de yapılan çalışmalarda, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya neden olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. DNA tamirini harekete geçirerek, kanserle mücadele etmeyi sağlıyor.