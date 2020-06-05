Sümer: Esnafın vergi ve SGK borcu silinsin

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada esnafın sesi oldu. Corona virüsü salgınından en fazla zarar gören kesimlerin başında esnafın geldiğini belirten Sümer, “Esnaf normalleşme süreciyle birlikte hemen normalleşmeyecek. İşlerini yeniden oturtmaları için zaman gerekecek” dedi. Bir dizi önlemin hayata geçirilmesini isteyen CHP'li Sümer’in önerileri şöyle:

* Öncelikle esnaf için SGK ve vergi affı getirilmeli hatta uzun süre iş yerini kapatmak zorunda kalan iflasın eşiğinde olan esnafın belli bir miktara kadar borçları affedilmeli, bu miktarın üzerindeki borçlar faizsiz ve uzun vadeli tahsil edilmeli.

* 65 yaş üzerindeki esnaf iş yerlerini hâlâ açamıyor ve büyük bölümü iflas noktasında. Bu soruna acil bir çözüm bulunmalı.

YAKITTA KDV VE ÖTV KALDIRILSIN

* Minibüsler, otobüsler uzun süre kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımak zorunda kaldılar. En azından salgın bitene kadar ticari araçların kullandığı akaryakıttan KDV ve ÖTV alınmamalıdır.

* İş yeri kapalı kalan esnafa süre tanınmalı, bitene kadar kira desteği yapılmalı ve stopaj kaldırılmalıdır.

* Tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalıdır.