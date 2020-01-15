Suriyelilere özel kadın doğum evi

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Nakıpoğlu Göçmen Sağlığı Merkezi’nde 2019 yılı değerlendirme toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SURİYELİLERE ÖZEL KADIN DOĞUM EVİ

Toplantıda 2020 yılı hedeflerinden bahseden Koç, Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum Hastanesi açmak için bakanlıkla temas kurduklarını, Sağlık Bakan Yardımcısı ile de konuyu görüştüklerini söyledi.

Koç, “Suriyelilerin doğumu, çoğunlukla kamu hastanelerinde oluyor. Bu durum da bazen sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bizde kamu hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltmak için daha önceden hizmet veren Göçmen Sağlığı Merkezi’nin üst katını Suriyeliler için kadın doğum yeri olarak faaliyete geçireceğiz. Bu hastaneyi Avrupa Birliği (AB) fonu finanse edecek” dedi.

“SURİYELİLERİN DOĞUM ORANI BİZE GÖRE DAHA YÜKSEK”

Suriyelilerin doğum oranının Türk vatandaşından fazla olduğunu dile getiren Koç, “Suriyeliler ilimizde yılda 4 bine yakın doğum yapıyorlar. Suriyelilerin doğumu, bize göre daha yüksek. Ne zaman gidecekleri de belli değil. Şimdiden ona göre önlemleri almak zorundayız” diye konuştu.