‘Suudi Arabistan’daki umreciler 2-3 gün içerisinde Türkiye’ye dönecek’

Umre için gittikleri Suudi Arabistan’dan dönemeyen 300'ü aşkın Türk vatandaşı, corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı Mekke’de kaldıkları otelde karantinaya alınmıştı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman 15 Mart tarihinden itibaren karantinada olan ve Türkiye'ye ne zaman dönecekleri merak edilen umrecilere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“KALACAKLARI KARANTİNA ALTYAPISI TAMAMLANMAK ÜZERE”

Umredeki vatandaşların durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Karaduman, şu ifadelere yer verdi:

* Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidip süreçten dolayı ülkemize dönemeyen vatandaşlarımızın durumu için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştüm.

* Türkiye'ye gelince kalacakları karantina altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2-3 güne döneceklerini söyledi.