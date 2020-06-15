”Tam kapanma olsaydı iki bin kişi ölmezdi”

ODTÜ İktisat Bölümü Prof.Dr. Erol Taymaz, Türkiye'nin tercih ettiği kısmi karantinayla, dünyada uygulanan tam karantina ve erken uygulama stratejilerinin maliyetlerini bilimsel olarak araştırdı.

Prof. Erol Taymaz'ın mikrosimülasyon modeliyle yaptığı analizin sonuçları şöyle:

– Alternatif senaryoda yani Yeni Zelanda'daki gibi bir aylık tam kapanma olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre vaka sayısı 100 bin 895, vefat sayısı ise 2 bin 763 olacaktı. Yani yüzde 40 civarında hasta sayısı ve vefat sayısı azalabiliyordu.

– Şu anki durumla, bir aylık kapanma arasında çok ciddi bir ekonomik kayıp yok. İşgücü mevcut durum simülasyonunda 3 bin 639 milyon saat tam kapanma durumunda da 3 bin 578 milyon saat. Özetle, tam kapanma sağlık açısından çok daha iyi bir sonuç verecekti, ekonomik etki açısından da şu anki yaşadığımız durumla yani yüzde 30'luk kayıpla aynı sonucu verecekti.