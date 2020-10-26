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Tarım arazileri adım adım moloz ve hafriyat çöplüğüne dönüşüyor

Eskişehir'de tarım arazilerinin olduğu alanlara moloz ve hafriyat atıkları dökülmeye devam ediliyor. Verimli tarım arazileri giderek çöplüğe dönüşürken, vatandaşlar yetkilerden daha sıkı denetim ve yaptırım bekliyor. 

Güncellenme: 14:06, 26/10/2020
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Tarım arazileri adım adım moloz ve hafriyat çöplüğüne dönüşüyor

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım arazilerinin yanı başına rastgele gelişigüzel bir şekilde dökülen atıklar doğaya zarar veriyor.

Odunpazarın ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi’nde yaz sezonu için ürün verecek olan tarlaların bulunduğu alanlara dökülen hafriyat havadan görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar, daha önce de gözlenen, tarım alanlarının zarar görmesine, oluşan görüntü kirliliğine ve yasal olmayan atık dökümüne tepki gösteriyor.

Verimli tarım arazileri giderek çöplüğe dönüşürken, vatandaşlar yetkilerden daha sıkı denetim ve yaptırım beklediklerini belirtiyorlar. (İHA) 

Eskişehir
Yayınlanma Tarihi:14:05,
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