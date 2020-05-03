Tarlası sular altına kalan çiftçilere ‘hasar yok’ raporu verdiler!

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana ve Mersin'de sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle ürünleri büyük oranda zarar gören üreticinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK MAĞDURİYET İÇİNDE

Ürünleri büyük oranda zarar gören bazı çiftçilerin tarlalarında hasar tespitine gelen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperlerinin anlaşılmaz bir tutumla 0 (sıfır) hasar raporları tanzim etmesini ve mağduriyete sürüklenmelerini televizyon haberlerine de yansıttığını hatırlatan Şevkin, “TARSİM eksperlerinin bu tutumunu kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu soruları sordu:

* Yanlış raporlama iddiaları doğru ise bakanlığınız TARSİM yetkililerinin çiftçiyi daha çok zarara uğratan yanlış raporlarına karşı bir önlem alacak mıdır? Müdahale edecek midir?

* Yaşanan afet olaylarında TARSİM'e sigorta yaptıran ve eksperlerin hazırladığı hasar raporlarını uygun bulmayan kaç üretici bulunmaktadır? Zarar gören çiftçiler için yeniden ve doğru bir raporlama işlemi gerçekleştirilecek midir?