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Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın corona testi pozitif çıktı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Başkan Bozdoğan, haberi sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Test sonucunun pazar günü bildirildiği ve Bozdoğan'ın geceyi karantinaya alındığı makamında geçirdiği öğrenildi. CHP'li Başkan Bozdoğan’ın 14 gün süreyle evinde karantinaya alınacağı ifade edildi.

Ali Ekber ŞEN
10:57 -
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Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın corona testi pozitif çıktı

Cuma günü corona virüsü testi yapılan CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın testi pozitif çıktı.

Foto: Sözcü / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan

GECEYİ MAKAMINDA GEÇİRDİ

Pazar günü öğle saatlerinde makamına giderek çalışmaya başlayan Bozdoğan'a test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine makamında karantinaya alınarak geceyi burada geçirdi. Karantina uygulanan Tarsus Belediyesi’nin makam katı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

CORONA VİRÜSÜ TESTLERİM POZİTİF ÇIKMIŞTIR

Sabah saatlerinde haberi Facebook hesabından ‘Corona virüsü testim pozitif çıkmıştır’ diyerek duyuran Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan açıklamasında şunları yazdı:

* Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek; salgın ciddiyetini yeniden -bu kez kendi yaşamım söz konusuyken- paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi.

* Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum.

* Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim.

* Sizleri; şairin de dediği gibi, ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' çalışmaya, el ele kol kola verip dayanışma göstermeye, salgına karşı olanca gücümüzle savaşmaya davet ediyorum! Dualarınızı eksik etmeyin ve sağlıcakla kalın.

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Son güncelleme: 12:30 22.06.2020
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