‘Tatilde her şey dahil farklı devam edecek’

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır, haziranda açılması beklenen turizm sezonunda her şey dahil sisteminin farklı olarak devam edeceğini söyledi.

Turizm ve belediye belgeli toplam 12 bin 500 otel bulunduğunu belirten Çorabatır, “Bu otellerin yatak kapasitesi 1 milyon 600 bin civarında. Turizme hizmet alanında yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor” dedi.

Turizmin doğrudan 54 sektörü ilgilendirdiğini vurgulayan Çorabatır, “Biz moral sektörüyüz; bize düşen felaket çığırtkanlığı yapmak değil, bütün önlemleri alarak yerli ve yabancı turistlere bu zor zamanda moral aşılamaktır.

Akılcı önlemlerle bu krizi de geride bırakma potansiyeline sahibiz. Aldığımız önlemlerin Türk turizmine özellikle gelecek yıl büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, corona virüsü salgınına karşı 132 kriter belirlediğini belirten Çorabatır, “Otele gelişten ayrılana kadar her konu ayrı ayrı belirtilmiş. Otelciler, yeni döneme göre hazırlıklarını yapıyor” dedi. Çorabatır, yeni turizm sezonuyla ilgili yapılan hazırlıkları SÖZCÜ'ye anlattı.

ÖNCELİK SAĞLIKLI TATİL

Amaçlarının bu zor günlerde ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı yaratarak moral aşılamak olduğunu vurgulayan Çorabatır, “Bu çerçevede tüm önlemler alındı, yol haritamız hazır. Maalesef kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği var.

‘Her şey dahil sistemi' kalkmıyor, sosyal mesafe gözetilerek yeniden düzenleniyor” dedi. Tüm tesislerde plajlardan restoranlara kadar sosyal mesafe kuralının uygulanacağını hatırlatan Çorabatır, diğer düzenlemeleri şöyle anlattı:

*Masaların arası 1.5 metre, aynı masadaki sandalyelerin arası 60 cm, plajlarda şezlongların arası 1.5 metre olacak. Türk turizmcileri her zaman hijyene büyük önem verdi.

*Şimdi daha da dikkatli olacağız. Avrupa Birliği (AB) Türk turizmini görmezden gelemez. Özellikle Avrupa'dan gelen ‘bu yıl sadece AB ülkeleri içinde tatil öneren' açıklamaları yadırgıyorum.

*Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesinin kat kat ilerisinde, gelişmiş bir sağlık sistemi var. Dünya pandemiyle mücadelede bizi örnek olarak gösterirken, sadece Avrupa içi seyahat tavsiyesini anlamak mümkün değil.

PERSONEL HAZIR

Tüm personelin başlatılan eğitimlerle pandemi süresince hijyen başta olmak üzere yapılması gerekenleri çok iyi bildiğine dikkat çeken Çorabatır, “Ulaşımdan konaklamaya, personelden yolcuların sağlık durumuna kadar en üst düzeyde alınacak 132 maddelik önlemlere uyulacak” dedi.

‘Desteklerle bu krizi de aşacağız'

“Her şey dahil sistemimizden tutun da, sağlık sistemimize, havaalanlarımızda kurulacak test merkezlerimizden transfere kadar, aldığımız önlemlerle diğer ülkelerin çok ilerisindeyiz” diyen Sururi Çorabatır, “Almanya başta olmak üzere Avrupalı yetkililerin aldığımız önlemler ışığında, uçuşlar başladığında yıllardır Türkiye'yi tercih eden turistleri doğru yönlendireceğini umuyorum.

Desteklerle krizi birlikte aşacağız” şeklinde konuştu. Dünya Turizm Organizasyonu'nun 2020'nin küresel olarak turizm sektörünün en kötü yılı olduğunu açıkladığını hatırlatan Çorabatır, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Sadece bizde değil, tüm dünyada seyahat sektörünün yardıma ihtiyacı var. Turizmi canlandırmak için hepimiz özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz.

*Bu süreçte sektöre verilen desteğin sürmesi kritik önemde. İkinci çeyrekte de desteklerin uzatılması gibi adımlar sektörün ayağa kalkması için önem arz ediyor.

‘Korkunun esiri olmayacağız tanıtım atağı başlatacağız'

“Korkunun esiri olmayacağız. Böylesine global bir kabus yaşanırken, krizi birbirimizi dışlayarak değil, kucaklayarak aşacağız” diyen TÜROFED Başkanı Çorabatır, “Bu kapsamda tanıtım atağı başlatıyoruz. Biz otellerimizi bugün açmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Özellikle yabancı turistlere güven verilerek Türkiye'ye gelebileceklerinin anlatılması gerektiğini vurgulayan Sururi Çorabatır, “Rusya, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelere aldığımız önlemleri sıralayarak tanıtım atağı yapacağız.

Bizler yabancı tur operatörlerine bilgi verirken, Turizm ve Dışişleri Bakanlarımız sürdürdükleri telefon diplomasisiyle muhataplarına aldığımız önlemleri anlatıyor” dedi.