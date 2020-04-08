TBMM’de AKP-CHP arasında ikinci kavga

Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,'in “…Neden Grup Başkan Vekili çok konuşuyor?' Bu doğru bir şey değil” sözlerine AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Ne konuşuyorsun sabahtan beri!” diye laf attı.

AKP'li vekiller CHP'li Murat Emir'in üzerine yürüdü, bu sırada vekillerin “Sosyal mesafeyi koruyun” diye laf attıkları duyuldu. Yaşanan tartışma tutanaklara şöyle:

Burhan Çakır (AKP) Ne oluyor!

Özgür Özel (CHP): Ne olacak? Bana mı diyorsun?

Çakır: Sana demiyorum! Seninle muhatap olmam ben. Sen kimsin!

Özel: Sen nesin ya? Sen ne biçim konuşuyorsun?

Başkan: Hayır, hayır. Lütfen… Rica ediyorum değerli arkadaşlarım…

Özel: Elini kolunu indir ya, terbiyesize bak! Sen ne yapıyorsun ya! Terbiyesiz!

Başkan: Değerli arkadaşlarım, bir sessiz olalım lütfen.

Çakır: Ben seninle muhatap olmadım, sen kendin her tarafa saldırıyorsun. Ne saldırıyorsun?

Özel: Sen haddini bil önce. Olacak şey mi!