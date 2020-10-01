CHP’li vekilden fotoğraf tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün 27. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Programı ile yeni yasama yılını açacak. Saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak programa saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

“İKİTDARIN GÖLGESİ TBMM’NİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞTÜR”

Program nedeniyle TBMM Şeref Kapısı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük boyutta fotoğraf asıldı. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şu sözlerle tepki gösterdi:

* Yürütme’nin, iktidarın gölgesi, Yasama’nın, TBMM’nin üzerine düşmüştür. Hiçbir dönemde Cumhurbaşkanının posteri, yasama yılı açılışında TBMM Şeref Kapısı’na asılmamıştı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanıdır.

