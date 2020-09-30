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TCDD ölen işçiye ne baret vermiş ne de eğitim

TCDD’de çalışan işçi İsrafil Özhan (28) 2 Kasım 2018’de Erzincan Kemah’ta rayları toplarken kopan halatın başına değmesi sonucu öldü.

İsmail SAYMAZ
06:00 -
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TCDD ölen işçiye ne baret vermiş ne de eğitim

Özhan'a baret ve iş güvenliği eğitimi verilmediği ortaya çıktı. Altı amir ve görevliye “taksirle ölüme neden olmak” suçundan dava açıldı. Yol Bakım Şefi Serhat Sağırlı ifadesinde, Özhan'ın eğitim alması için rapor sunduğunu, ancak kurumun baret yollamadığını belirtti. Sağırlı'nın 1 Mart 2017'de eğitim talebinin ise “Böyle bir eğitim planlanmamıştır” diye karşılıksız bırakıldığı anlaşıldı. TCDD 2. Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Ateş ise kendilerine “İş yoğunluğu nedeniyle elaman verilemeyecek” diye yanıt verildiğini söyledi.

Son güncelleme: 00:18 30.09.2020
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