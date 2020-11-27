Tekel bayileri ekmeğine sahip çıktı: Yasak 24:00’a çekilsin

Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Avcılar, Kocaeli Esnaf Dernekleri ve çalışanları, Kadıköy İskelesi'nde bir araya gelerek son kısıtlamalar ile saat 20:00'a çekilen çalışma saatlerine tepki gösterdi.

Bazı tekel bayi işletmecilerinin saatlerin öne çekilmesini yaşam tarzına müdahale olarak görmesinin ardından, sosyal medya üzerinden de tepki çeken karar sonrası sektör çalışanları taleplerini anlattı. Kadıköy İskelesi'nde toplanan grup adına açıklamayı Türkiye Tekel Bayileri Derneği İstanbul Başkanı Birol Şeker yaptı.

“ÇİFTE STANDARTLI AYRIM”

Şeker, “Yayınlanan genelgede, aynı odalara bağlı olmamıza rağmen bazı işletmelerin hafta içi 22:00'de, alkollü içki satışı yapanların ise 20:00'da kapatılması söz konusudur. Meslek gurubumuz bu çifte standartlı ayrımı, masum bir tedbir olmaktan ziyade üvey evlat muamelesi olarak görmektedir” diyerek sözlerine başladı.

“Alkollü içki satışı olan işletmelere yönelik, eşitlik ilkesinden uzak, devlet aklından nasiplenmemiş, halkın yaşam tarzına müdahale şeklinde okunabilecek bir garabettir”diyen Şeker, şöyle devam etti:

* Esnaf yaş ortalaması baz alınarak düşünülürse, iflas ettiği halde tekrar bir iş bulabilme umudu olmadığı gibi bu süreçte sırtına ekstra yük olarak binen borçlarla iş bulabilse bile geçinemez, borç ödeyemez hale düşer.

* 100 bin lira sermayesi olmayan işletmeye, pandemi olmadığı süreçte bile, akşam 22'den sonra, bir birim alkollü içecek satsa, 320 bin lira ceza kesiliyor. Bu hangi hukuk anlayışının, hangi denklem sağlamasının sonucudur?

“SATTIĞIMIZ HER BİRİM ÜRÜNDEN YÜZDE 234 VERGİ KESİLİYOR”

Tekel bayi işletmecilerinin ve sektör çalışanlarının aileleri ile birlikte 500 bine yakın insanın mağdur edileceğini ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sattığımız bir birim üründe, toplamda yüzde 234 oranında vergi kesiliyor.

* Her aldığımız ürün dükkanımıza girmeden daha satış aracındayken faturalandırılıyor.

* Yazar kasalarımız online vergi dairesine bağlı fiş bildiriminde bulunurken vergi kaçırmak gibi bir olasılık söz konusu değil.

* Dürüst kazancı vergilendirilmiş esnaflar olarak, kötü günlerimizde, bizlerden toplanan vergilerden destek talebimiz yadırganmamalıdır.

TALEPLERİ: ACİL KİRA YARDIMI, FATURALARDA İNDİRİM, TEK GÜN TATİL

Açıklamanın sonunda sektörden şu talepler dile getirildi:

* Acil kira yardımı uygulaması, faturalarda indirim, kredi kartı ödemelerinin ötelenmesi, taksitlendirilmesi.

* Sigorta primlerine verilen teşvikin devam ettirilmesi, esnafın sırtından stopaj yükü kaldırılması.

* Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ruhsatları için her yıl alınan harçlar iptal edilsin, eskiden olduğu gibi bir defa ve açılışta alınsın hem içki, hem sigara için alınmasın ve teke düşürülsün.

* Kesilmiş İdari cezalar bir defaya mahsus, zaman gözetmeksizin iptal edilsin, zincir marketlerin çalışma saatleri pandemi sonrası da 20:00 olarak sabitlensin ve pazar günleri kapalı olsun.

CHP’Lİ GÜRSEL TEKİN’DEN DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy’de eylem yapan tekel bayi işletmecilerine destek verdi.

Tekin, “2 milyonu aşkın esnaf salgın döneminde hükümet gereken ekonomik tedbirleri almadığı için batma noktasına geldi. Nakdi yardımlar, vergi ve kredi borcu ötelemesi gerekiyor. İstihdam sağlayan milyonlarca esnafımızın yanındayız” dedi.

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