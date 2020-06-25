Tekirdağ’da taş ocağı isyanı: Ürünlerimiz zarar gördü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki çiftçiler, bölgedeki tarım arazilerinin toz bulutuyla kaplanmasına neden olan taş ocağından şikâyetçi.

Yayaağaç, Çengelli, Tepeköy ve Yörgüç köyleri arasında 2,5 yıldır faaliyet gösteren taş ocağının son 1 yılda üretimini artırması sonucu tarım arazileri olumsuz etkilenirken, tarım ürünleri de zarar gördü. Taş ocağında çalışan kamyonların ortaya çıkardığı toz bulutu, tarım arazilerini olumsuz etkilerken; bölgedeki yollara da zarar verdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Şarköy Ekolojik Yaşam ve Kültür Derneği, tarım arazileri olumsuz etkilenen çiftçiler ile birlikte taş ocağına karşı harekete geçerek imza kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Hasan Erkan Karabıyık, SÖZCÜ’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, taş ocağının faaliyetlerine son verilerek çiftçilerin zararlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

”TARIM ALANLARINI MAHVEDİYOR”

Şarköy’de taş ocağı istemediklerini söyleyen Karabıyık, şöyle konuştu:

* Yayaağaç, Çengelli, Yörgüç, Tepeköy arasında kalan taş ocağı, bölgedeki tarım alanlarını mahvediyor. Çanakkale yolu için sürekli taş gönderiyorlar. Kamyonlar yolu berbat etmiş durumda. Köylünün durumu çok kötü. Biz de taş ocağına karşı mücadele ediyoruz.

* İnanılmaz derecede toz yoğunluğu var. Köylüler bu konuda harekete geçtiler ve imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili bir imza kampanyası da dernek olarak biz başlatacağız. 1 ay sürecek bir kampanya olacak ve 40 bin imza bekliyoruz. Sivil toplum örgütleri ve çevre aktivistleri de mücadelemizi destekliyorlar. Mücadelemiz büyüyerek devam edecek.

”TAŞ OCAĞININ FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ”

* Hukuk başta olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Çünkü taş ocağı, 4 köyün tarım alanlarını etkiliyor. Köylüler taş ocağından çok rahatsız. Tarım ürünlerinin üzeri bembeyaz ve ürünler çok kötü durumda. O zararın karşılanmasını da istiyoruz.

* Söz konusu taş ocağının derhal faaliyetlerine son verilerek, bölgenin rehabilite edilmesini ve köylülerin zararlarının karşılanmasını talep ediyoruz.