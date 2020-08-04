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Tekstil mühendisliği öğrencilerine burs imkanı! İşte başvuru şartları

İstanbul Hazır Giyim ve Konseksiyon İhracatçıları Birliği Vakfı tarafından, tekstil mühendisliği bölümünde okuyan veya okuyacak olan öğrencilere burs imkanı sağlanacak. Burs ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte burs için başvuru şartları…

09:43 -
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Tekstil mühendisliği öğrencilerine burs imkanı! İşte başvuru şartları

Tekstil mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrencilere, belirli koşulları sağlaması halinde burs imkanı sağlanacak. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Vakfı tarafından verilecek burs imkanının detayları belli oldu.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BURS İMKANI BAŞVURU

İSTENİLEN ŞARTLAR

– Öğrencinin üniversiteye girişte başarı sıralamasının tekstil mühendisliği için ilk 80.000 içerisinde olması,

– İlk 5 tercihinden birinin “Tekstil Mühendisliği” olması,

– Her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

– İlk 20 Bin: Asgari Ücret

– 20 – 50 Bin: Asgari Ücretin %70'i

– 50 – 80 Bin: Asgari Ücretin %50'si

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