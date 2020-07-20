TEM’deki cinayetin altından yasak aşk çıktı

TEM Otobanı İstanbul-Ankara istikameti Akyazı mevki yakınlarında 16 Temmuz Perşembe günü otoban yol kenarında cesedi bulunan Suriye Uyruklu 51 yaşındaki Salem Hamdi’nin yasak aşk cinayeti kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Cinayet sonrasında araştırma yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cinayetle ilgili düğümü çözerken kurbanın 40 yaşındaki karısı M.K., 26 yaşındaki sevgilisi A.A. ve sevgilisinin arkadaşı A.D.(30) gözaltına aldı.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayet, Adapazarı’nda TEM Otoban gişeleri yakınlarında bölgeden geçmekte olan vatandaşların yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi’nin isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın İstanbul Esenler'de ikamet ettiğinin öğrenilmesi üzerine jandarma ve emniyet araştırmaya başladı.

EMNİYET TESPİT ETTİ

Cinayet soruşturmasını yürüten il emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri cinayet kurbanı olan İstanbul’da yaşanan Suriye uyruklu Salem Hamdi’nin İstanbul’da yaşayan eşine ulaştı.

Burada ifadesi alınan 40 yaşındaki S.A. çelişkiyi ifadeler verince soruşturma derinleştirildi ve cinayetin yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 40 yaşındaki kadının 26 yaşındaki Suriye uyruklu sevgilisi A.A. ve olaya karışan A.D. gözaltına alınarak Adapazarı’na getirildi.

‘BURSA’YA GİDİYORUZ’ DİYE

Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Salem Hamdi’nin eşi M.K., gözaltına alınan 26 yaşındaki A.A. ile aralarında yasak ilişki olduğunu itiraf etti.

Genç sevgili A.A. ise ifadesinde aileyi tanıdığını belirterek olay günü yanlarında bir arkadaşıyla birlikte Salem Hamdi’ye “Bursa’ya gidiyoruz” diye otomobille İstanbul’dan ayrıldıklarını belirtti.

A.A. verdiği ifadesinde “Olay yerine geldiğimizde araba bozuldu diyerek park ettik. Araçtan indiğimizde de başına sopa ile vurduk. Sonra da yol kenarına atarak kaçtık” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan üç kişinin Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.