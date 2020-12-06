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Tepkilerin ardından dağ keçisinin avlanma izni iptal edildi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ABD'li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli'de yaban keçisi vurabilmesi adına verilen geçici avcılık belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 21:28, 06/12/2020
Haberler Gündem
Tepkilerin ardından dağ keçisinin avlanma izni iptal edildi

Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli’de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendi. Belgenin ortaya çıkmasıyla çok sayıda tepki gelmişti. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ABD’li avcının izin belgesinin iptal edildiği açıklandı.

“İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ AVLANMA YAPILMAYACAK”

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD'li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım.”

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ABD CHP Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü haberler söz Tunceli Van
Yayınlanma Tarihi:21:16,
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