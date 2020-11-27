Torpil var diye yeniden yapılan sınavda torpil iddiası

Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesine alınacak araştırma görevlisi için mülakat sınavını yargıya taşıyan ve bunu da sosyal medyadan paylaşan Avukat Merve Solak, “Aklımızı kaybetmek ve vicdanımız kaybetmek arasında seçim yapmaya zorlanıyoruz. Benim tercihim ilkinden yana. İkincisinden yana seçim yapanlardan olmaktan çok korkuyorum” dedi.

JÜRİ BAŞKANI ÖĞRENCİSİNİ TERCİH ETTİ

Geçen Şubat ayında araştırma görevlisi olmak için sınava girdiğini söyleyen Merve Solak, “Şubat ayında Cumhuriyet Üniversitesinde araştırma görevlisi alımı için mülakata girdim. Bir kişiye, 98 verildi.

Bir puan aşağı alsa kadroyu alamıyor. Ve o kişi sınavı gerçekleştiren jüri komisyonu başkanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı'nın öğrencisi çıktı. Durumu yargıya taşıdım” diyerek Sivas İdare Mahkemesi'nin incelemesinde mülakat sınavındaki soru cevaplarla ilgili hiçbir belgenin olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU

Üniversitenin elinde kendini savunacak ses kaydı bulunmadığını söyleyen Solak, “Sadece el ile doldurulmuş tutanaklar var ve onlarda da cevap içerikleri yok. Sadece sorulan sorular ve verilen puanlar yazıyor.

Hatta sınava giren 5 kişinin 5’i de farklı puan üzerinden değerlendirilmiş. Biri 100 biri 108 biri 90. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu işlem hukuka açıkça aykırıdır dedi” diyerek sınavın yenilemesi kararı aldığını söyledi.

İKİNCİ SINAVDA DA AYNI KİŞİ KAZANDI

Yenilenen sınav için tekrar Sivas'a gittiğini söyleyen genç avukat, bir kez daha tiyatro sahnelendiğini öne sürdü. Solak, bu kez herkese aynı soruları sorduklarını belirterek, “Bu kez sorular gerçekten zordu. Yine aynı aday seçildi. O, 90 alırken benim de dahil olduğum diğer kişiler 45, 15, 20 gibi puanlar alarak elendi. Aldı demek doğru olmaz. Bize bu puanlar verildi. Soruları verdiklerinden adım kadar eminim” tepkisini gösterdi.

“BU NASIL VİCDANSIZLIK”

Kendileriyle dalga geçildiğini söyleyen Merve Solak tepkisini, ”Bu nasıl vicdansızlık? O kadar insanı Sivas’a kadar sürükleyip, gözlerimizin içine baka baka bunu yapabilmek. Üstelik hiç utanmadan, bizimle dalga geçiyorlar. İnsan yerine bile konmuyoruz. Tabii ‘referansımız' yok” diye gösterdi.

“TORPİLDEN BIKTIK”

En çok bunları yapanların hukukçu olmasına içerlediğini söyleyen avukat Merve Solak, “Bu davranışları bize reva görenler, sadece bize değil aslında, bu ülkeye, gelecek nesilde hukuk eğitimi alacak çocuklara hatta hepimize reva görüyorlar. Ve bunlar ne yazık ki hukuk fakültesinde hoca. Bir kişiye yapılmış haksızlık herkese karşı bir tehdittir. Eğer şimdi ses çıkarmazsanız, sıra size geldiğinde sesini çıkaracak kimse kalmamış olacak. Torpilden bıktık” şeklinde konuştu.