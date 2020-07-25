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Trabzon’da feci kaza: 5 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta bulunan 1 köpeğin de kazada öldüğü tespit edildi.

08:26 -
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Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Kalecik Tünel mevkiinde meydana geldi.

Rize istikametine giden kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Erkan T.’nin kullandığı çay yüklü kamyona çarptı.

FOTO: DHA

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç kamyonun altına girerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 1 köpeğin de kazada öldüğü tespit edildi. (DHA)

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Son güncelleme: 08:49 25.07.2020
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