TSK, KKTC’de ortak tatbikat yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla; ‘hava hücum’, ‘muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı’ ve ‘eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları’ şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecektir” denildi. (DHA)