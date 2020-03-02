TÜİK’e ‘iktidarın basın bürosu’ tepkisi!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yazılı basın açıklamasında TÜİK verilerinin, izaha muhtaç ve gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

“TÜİK HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'A BAĞLANDI”

TÜİK'in 24 Haziran seçimlerinin sonrasında 15 Temmuz 2018'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandığını hatırlatan Balık, şu ifadeleri kullandı;

* Özellikle 2018 sonunda yaşanan enflasyon atağının ardından Damat Bakan, enflasyon hesabını yapan birimin başına Enerji Bakanlığı döneminde çalışma ekibinde olan Yinal Yağan'ı getirdi.

* 24 Haziran 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı ayda enflasyon oranı yüzde 15.39 iken, çok geçmeden özellikle yaşanan döviz kuru krizine bağlı olarak Türkiye olağanüstü bir kriz dönemine girdi.

* Türkiye'de enflasyon oranları birkaç ay içerisinde yüzde 21.62'ye yükseldi ve Türkiye o dönem Arjantin ile birlikte dünyada enflasyonun sürekli olarak arttığı ikinci ülke konumuna yükseldi.

* Türkiye'de enflasyon oranları uzunca bir süre yüzde 15-19 bandında seyrederken, Damat Bakan'ın ‘ekonomide hızla dengeleme sürecine girdik' açıklamasının ardından enflasyon oranı Ekim 2019 bir ay önceki aya göre yüzde 6 puanlık bir azalma ile yüzde 9.26'ya indi.

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“TÜİK VERİLERİ ÜZERİNDE MANİPÜLASYONA BAŞVURDU”

İki yıldır gıda harcamaları oranı yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğal gaza yüzde 58 oranında zam geldiğini hatırlatan Mehmet Balık, iktidarın TÜİK verileri üzerinde manipülasyona başvurduğunu iddia etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, “TÜİK enflasyon oranlarını normalinden daha az olduğunu göstermek için şimdi de enflasyon sepeti içinde gıda, kira, doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt, köprü/otoyol geçişleri, giyim ve mobilyanın ağırlığı düşürüldü. TÜİK'in 2020 tüfe sepetinde gıdanın payı yüzde 22.77 oldu. 2019 yılında gıdanın payı yüzde 23.29'du” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK YÜZDE 13,4 DEĞİL 22 CİVARINDADIR”

TÜİK'in son yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde işsizliğin geçen yıl Kasım ayına göre 327 bin kişi artıp işsiz sayısının 4 milyon 308 bine ulaştığını, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 7 milyon 700 bin olduğuna dikkat çeken Balık, şunları belirtti:

* Yani gerçek işsizlik oranı TÜİK'in belirlediğinin aksine yüzde 13,4 değil yüzde 22 civarındadır.

* Kasım ayında son bir yıldaki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustaki artış 944 bin. İşgücündeki artış ise 182 bin kişi.

* TÜİK 'e göre çalışabilir nüfus artmış ama çalışmak isteyenler dokuzda biri kadar artmış.

* Bu oranların mantıkla izah edilebilecek bir yanı yoktur.

* Açlık sınırı asgari ücreti geride bırakırken, insanlar işsizim diyerek canlarına kıyarken, vatandaş TÜİK 'e göre çok zenginleşti ve iş aramaktan vazgeçti.

* TÜİK iktidarın basın bürosu gibi çalışmaktan vazgeçmeli, istatistik kurumu olduğunu hatırlayıp inandırma kurumu olmayı bir kenara bırakmalıdır.

“GERÇEKLER SAKLANMAYA ÇALIŞILMAMALI”

TÜİK'in bu verileri nasıl hesapladığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurgulayan Balık, açıklamasına şöyle son verdi:

* TÜİK'in veriler ile bu şekilde oynaması açıkça suç unsuru teşkil etmektedir.

* TÜİK mevcut yapısı itibariyle bağımsız yapısını kaybetmiştir.

* TÜİK istatistik kurum olmaktan ziyade iktidarın istediğini yansıtan bir kurum haline gelmiştir.

* TÜİK kendisini sadece iktidara sorumlu bir kurum olarak görmekten vazgeçmeli, 82 milyon yurttaşa karşı sorumluluğu olduğunu hatırlamalıdır.

* Gerçekleri halktan saklamaya çalışmaktan bir an evvel vazgeçmelidir.