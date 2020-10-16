Tüm şişeli ürünler depozitolu satılacak

Çevre Ajansı kurulması ve bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi. Meclis Genel Kurulunda da ele alınacak teklif ile 3 önemli düzenleme geliyor. Şehir içinde elektrikli scooter kullanımı kurallarla bağlandı ve bu araçlara ambulans, itfaiye, polis araçlar gibi öncelik tanındı. Su dahil her türlü şişeli ürün de 2022'den itibaren depozito ile satılacak. Otopark yapma yetkisi ise ilçe belediyelerinde olacak ve elde edilen gelirden büyükşehire pay aktarılmayacak. Bu maddenin, CHP'nin önemli Büyükşehirlerde seçimi kazanması sonrası getirilmesi de dikkat çekti.

Teklif uyarınca, scooter'lar 15 ve üzeri yaş grubunca kullanılabilecek. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter'lar taşıt yolunda sürülemeyecek. Bu araçlara tek kişi binebilecek ve sırt çantası hariç yük ve yolcu taşınamayacak. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet ve e- scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. E-scooterlar otoyol ve şehirlerarası kara yolları ile azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan yollarda kullanılamayacak. Scooter kiralayan şirketler belediyelere her araç için günlük 16 lira 66 kuruş işgaliye bedeli ödeyecek.

ŞİŞELERE DEPOZİTO

Teklifin bir başka maddesi ile de 2022 yılından itibaren su dahil her türlü şişeli ürün depozito ile satılacak. Şişeyi geri getiren, esnaftan depozito parasını geri alacak. Pil, elektrikli ve elektronik eşyalar, araç lastikleri ve akümülatörler de depozitolu olacak. Depozitoya bağlı ürünleri aykırı biçimde piyasaya sürenlere 20 bin lira, tüketicilere sunanlara ise dükkanın faaliyet alanının her metrekaresi için 15 lira ceza kesilecek. Bu ceza ücetsiz poşet verenler için de geçerli olacak. Depozitolu ürünlerin listesi 7 kişilik yönetimi olan Çevre Ajansı tarafından belirlenecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE TIRPAN

Teklifin bir başka maddesi ile de ilçe belediyeleri, otopark gelirlerini artık büyükşehir belediyelerine aktarmayacak. Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine veriliyor. Belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler, 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılacak.

SCOOTER DEĞİL ‘'BAS GİT''…

Komisyondaki görüşmelerde Scooter'a Türkçe bir isim bulunması gerektiği de tartışıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ‘'Scooter, Scooter diyorsunuz, bunun Türkçesi ne ya, Allah rızası için ? Türk Dil Kurumuna bir sorun'' dedi. Teklif sahibi AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, ‘'Scooter, Türk Dil Kurumu da öyle diyor'' cevabını verdi. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, ‘'Bas Git ya da Bin Git, onun gibi bir şey'' diyerek isim önerisi getirdi