Tunç Soyer’in corona testi sonucu negatif çıktı

Corona virüsü testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçen günlerde İzmir’de düzenlenen Balkan Masası etkinliğinde olması sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de test yaptırdı. Soyer, testinin sonucunu negatif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Soyer yaptığı açıklamada, ifadeleri kullandı:

* İzmir’de buluştuğumuz CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Covid-19 pozitif haberinin üzüntüsünü yaşadık.

* Bu gelişme üzerine yaptırdığım testin sonucu negatif çıktı.

* Tedavideki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sayın Öztrak ve tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum.

* Bu vesileyle, yeniden tırmanan ve çok kolay yayılan virüse karşı vatandaşlarımı birkez daha maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmayı görev sayıyorum.

* Gözle görünmeyen bu ortak düşmana karşı birlikte mücadele edip, kazanacağız. Sağlıkla kalın.