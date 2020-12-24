Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunceli Belediyesi, kapalı işletmelerden 3 ay kira almayacak

Tunceli Belediyesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerden 3 ay boyunca kira alınmayacağı ve kiracılarına 2021 yılı boyunca zam yapılmayacağını duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 23:29, 24/12/2020
Haberler Gündem
Tunceli Belediyesi, kapalı işletmelerden 3 ay kira almayacak

Tunceli Belediyesi yapılan açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerde 3 ay boyunca kira alınmayacağını açıkladı.

GELİRİNDE DÜŞÜŞ YAŞAYANLARA KİRA İNDİRİMİ

Tunceli Belediyesi’nin kira indirimiyle ilgili yapılan açıklamada, “Corona virüsle mücadele kapsamında ekonomik zorluk çeken ve  belediyemiz kiracısı olan esnaflarımızdan 23 Aralık 2020'de yapılan encümen toplantısında kira düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme kapsamında coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olanlar işletmelerden Ocak, Şubat ve Mart aylarında kira alınmaması kararı alınırken; kapanmayan fakat gelirlerinde düşüş yaşayan işletmelerde ise kiralara Ocak, Şubat ve Mart aylarında yüzde 50 indirim yapılacak” denildi.

2021 YILINDA KİRA ZAMMI YOK

2021 yılında zam olmayacağını da aktaran Tunceli Belediyesi, “Bu süreçte yolcu kapasitesi düşürülen minibüs kooperatifleri de %50 kira indiriminden faydalanacaktır. Bunun yanı sıra belediyemizin tüm kiracılarına 2021 yılı boyunca zam yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirKomünist Başkan Sözcü'ye konuştu: Gözümü hastanede açtımKomünist Başkan Sözcü'ye konuştu: Gözümü hastanede açtım İlginizi ÇekebilirTunceli'de kutsal kabul edilen 'Hızır'ın Keçisi' avlanma iznine tepkiTunceli'de kutsal kabul edilen 'Hızır'ın Keçisi' avlanma iznine tepki
ABD Corona coronavirüs Sağlık Sözcü Tunceli Van zam
Yayınlanma Tarihi:23:15,