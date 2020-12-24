Tunceli Belediyesi, kapalı işletmelerden 3 ay kira almayacak

Tunceli Belediyesi yapılan açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerde 3 ay boyunca kira alınmayacağını açıkladı.

GELİRİNDE DÜŞÜŞ YAŞAYANLARA KİRA İNDİRİMİ

Tunceli Belediyesi’nin kira indirimiyle ilgili yapılan açıklamada, “Corona virüsle mücadele kapsamında ekonomik zorluk çeken ve belediyemiz kiracısı olan esnaflarımızdan 23 Aralık 2020'de yapılan encümen toplantısında kira düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme kapsamında coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olanlar işletmelerden Ocak, Şubat ve Mart aylarında kira alınmaması kararı alınırken; kapanmayan fakat gelirlerinde düşüş yaşayan işletmelerde ise kiralara Ocak, Şubat ve Mart aylarında yüzde 50 indirim yapılacak” denildi.

2021 YILINDA KİRA ZAMMI YOK

2021 yılında zam olmayacağını da aktaran Tunceli Belediyesi, “Bu süreçte yolcu kapasitesi düşürülen minibüs kooperatifleri de %50 kira indiriminden faydalanacaktır. Bunun yanı sıra belediyemizin tüm kiracılarına 2021 yılı boyunca zam yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

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