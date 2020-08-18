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Türbede şoke eden görüntü! Şifa ararken virüs kapacaklar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay corona virüsünün 'pik' yaptığı kentler arasında gösterdiği Afyonkarahisar'da akılalmaz görüntü... Şuhut ilçesindeki Mahmut Sultan Türbesi pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. 'Şifa bulmak' için türbeyi ziyaret ettiği söylenen kişiler dip dibe oturup dua ediyorlar!

Sozcu.com.tr
12:54 -
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Türbede şoke eden görüntü! Şifa ararken virüs kapacaklar!

Afyonkarahisar şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mahmut Sultan Türbesi, çevre kentler ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Ziyaretçilerin büyük kısmı genelde sağlık problemleri yaşayan yakınlarının dertlerinin şifa bulması için dua ediyor. ‘Şifa’ için dua edenlerin sosyal mesafe kurallarına uymadan karşılıklı oturması ise pes dedirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada corona virüsün ‘pik’ yaptığı kentler arasında gösterdiği Afyonkarahisar’ı da göstermişti.

Afyonkarahisar Corona Sağlık Sağlık Bakanı
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