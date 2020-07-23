Türk Tarih Kurumu’nun yeni başkanı belli oldu

Önceki gün istifa eden Türk Tarihi Kurumu Başkanı yerine Prof. Dr. Ahmet Yaramış getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Birol Çetin’in atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak atanan Ahmet Yaramış, 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşma sonrası büyük tepki görmüştü.

Ahmet Yaramış, şunları söylemişti: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor.

Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar Yönetim Kurulu Üyesi olan yaramış gelen tepkiler üzerine özür dileyerek görevinden istifa etmişti.

PROF. DR. BİROL ÇETİN KİMDİR?

1965 doğumlu olan Prof. Dr. Birol Çetin, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yapan Birol Çetin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” başlıklı teziyle 1997 yılında doktor oldu.

Kurucu üyelerinden olduğu Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yapan Çetin’in “Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı bir kitabı var.

2016 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiran Koordinatörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Birol Çetin, daha sonra TİKA Başkan Yardımcılığına getirildi.