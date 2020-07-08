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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tansiyon yükseldi!

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin sunduğu çoklu baro teklifi görüşülürken söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Baroların terörle ilişkisi yoktur AKP'nin terörle ilişkisi yüzde yüzdür" ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi.

Mert ÖZ
23:50 -
Haberler Gündem

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin sunduğu çoklu baro teklifi görüşülürken tansiyon yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren AKP grup başkanvekiline sert yanıt verdi.

Meclis sırasından söz alan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

* Baroların terörle ilişkisi yoktur. AKP’nin terörle ilişkisi yüzde yüzdür.

* Yüzünüze baka baka söylüyorum: Siz FETÖ’nün savcısının arkasında duran bir genel başkana sahipsiniz.

* PKK terör örgütüyle el ele yürüyen iktidardaki tek siyasi partisiniz.

Özkoç’un sözleri üstüne salondan uğultular duyuldu.

FOTO: SÖZCÜ

AKP CHP Engin Özkoç FETÖ Meclis PKK söz Sözcü TBMM Terör Türkiye
Son güncelleme: 23:53 08.07.2020
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