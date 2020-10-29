Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! Devlet erkanı Ata’nın huzuruna çıktı

Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yargı organı temsilcileri katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet daha sonra Ata’nın huzuruna çıktı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN’DAN ATATÜRK’E: RUHUN ŞAD OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyetimizin 97’inci yıldönümüne kavuşmanın mutluluğuna kavuştuğumuz şu günde buradayız. Zat-ı alinizi, Kurtuluş Savaşı şehitlerini yad ediyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere sağlıktan sanayiye kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir. Birlik, beraberlik içinde ortak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyete katılmazken, törenden önce MHP kurmaylarıyla Anıtkabir’e gelerek fotoğraf çektirdi.