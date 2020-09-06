Türkiye Diyanet Vakfı’nın gelirleri milyonları aştı

TDV matbaası bir yılda 91 milyon liralık ciroya ulaştı, 5 milyon 116 bin lira net kar sağladı. TDV kitapevleri aracılığı ile 39 milyon 807 bin liralık yayın satıldı. İstanbul, Van, Eskişehir, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Adıyaman, İzmir, Diyarbakır, Denizli, Antalya'da düzenlenen fuarlarda 226 bin 704 liralık ürünün satışından toplam da 2 milyon 612 bin 302 TL ciro sağladı.

Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, İsviçre, Avustralya, İsveç, Kanada ve İtalya başta olmak üzere 6 kıtada 60 ‘dan fazla ülkeye, 9 milyon 698 bin 258 TL değerinde 469 bin 578 adet yayın satışı yaptı.

Yurt dışında yaşayıp vefat eden 6 bin 295 kişinin cenazelerinin taşınma hizmetine karşılık, 15 milyon 750 bin 167 TL'lik ciro elde edildi.