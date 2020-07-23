Türkiye, insan kaçakçılarının ‘ölüm rotası’nda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye-İran sınır hattında bulunan Van Gölü çevresinde son dönemlerde artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlallerinin nedenlerinin araştırılması, bölgedeki sınır ihlalleri ve insan kaçakçılığının Türkiye'nin güvenliği için yarattığı risklerin araştırılması talebiyle TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Sınır ötesi operasyon yapma, istihbarat toplama yetkisiyle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın(MİT) da sınırlarda kontrol sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Kılınç, “Başta Van ve çevresi olmak üzere bölgede sınır güvenliğinin sağlanması ve insan kaçakçılığının önlenmesi için etkili tedbirler alınmaz ise 1639'daki Kasrı Şirin Anlaşması'ndan bu yana hemen hemen aynı şeklini koruyan, Ortadoğu'nun en istikrarlı siyasi sınırlarından olan Türkiye-İran sınırı, ülkemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden büyük sorunlara kaynaklık edecektir” dedi.

ŞEBEKENİN YABANCI MENSUPLARI VAN'IN KÖYLERİNDE

Türkiye-İran sınırındaki insan kaçakcılığını koordine eden şebekenin yabancı mensuplarının da Van'ın köylerinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Kılınç, yasadışı faaliyetlerden elde edilen parasal imkanlarla bölgede bir çok sivil ve resmi kişilerin de suça bulaştırıldığını kaydetti.

“ÖLÜM ROTASINA KARŞI HANGİ TEDBİRLERİ ALACAKSINIZ?”

TBMM'ye sunduğu araştırma önergesi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yüksel Mansur Kılınç, Soylu'ya şu soruları yöneltti:

* Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır illerinde kaç kaçak göçmen yakalanmıştır? Yakalanan kaçak göçmenler hangi ülkelerin vatandaşıdır?

* Son iki yılda İran sınır hattında boğularak, donarak, trafik kazası veya diğer nedenlerle kaç kaçak göçmen yaşamını yitirmiştir? Hayatını kaybeden kaçak göçmenler hangi ülkelerin vatandaşıdır?

* Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır illerinde insan kaçakçılığına karıştıkları gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı yabancı ülke vatandaşıdır?

* Kaçak göçmenlerin yeni ölüm rotasına dönüştüğü belirtilen Van Gölü çevresindeki insan kaçakçılığını önlemek için hangi tedbirleri almayı düşünmektesiniz?

* 2019 yılı içerisinde ülkemizde insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle toplam kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan şüphelilerin vatandaşı oldukları ülkelere göre dağılımı nedir?

NE OLMUŞTU?

27 Haziran'da Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Köyü'nden Van Gölü’ne açılan tekne bir süre sonra batmış, yürütülen arama çalışmaları sonucunda tekne Çarpanak Adası açıklarında 106 metre derinlikte bulunmuştu.

Kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmeyen tekneden şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 60 mültecinin cesedi çıkarıldı.

2019 yılında ve 2020'nin ilk aylarında da yine Van ili sınırları içerisinde gölde boğularak, trafik kazasında ve donarak yüzlerce kaçak göçmen yaşamını yitirmişti.