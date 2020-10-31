Türkiye’de tsunamiden ölen ilk kişi: Fatma Teyze

Türkiye'de tsunami nedeniyle ilk ölümün İzmir'in Seferihisar ilçesindeki deprem sonrası meydana geldiği açıklandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada deprem sonrası oluşan tsunamide Türkiye'de ilk kez bir insanın tsunamiden boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Bilimsel araştırmalara Türkiye kıyılarında 1856, 1866, 1881 ve 1949 tarihli depremler tsunami oluşturdu. Kayıtlara geçen tsunami nedeniyle ilk can kaybı ise dünkü İzmir depremi sırasında Seferihisar Mahallesindeki Sığacık'ta yaşandı. Tekerlekli sandalyesinde tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin tsunami sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

DENİZ ÖNCE ÇEKİLDİ, SONRA SIĞACIK'I VURDU

Görgü tanıklarına göre deprem sonrası önce deniz seviyesi alçaldı, daha sonra kuvvetli dalga Sığacık kıyılarını, Teos Marina, balıkçı barınağını vurdu. Bir buçuk metre yüksekliğine ulaşan su, gezinti yatları, gezi ve balıkçı teknelerini kıyıya çıkardı. Dehşete kapılan yüzlerce kişi sığınacak bir yer ararken, sahili aşan dalgalar Sığacık Kaleiçi girişindeki restoran ve kafeleri vurdu. Sular sandalye, masa, buzdolabı, mangal gibi her şeyi Kaleiçi'ne sürükledi. Evlerin işyerlerinin içi sular ile doldu. Otomobiller sularda savruldu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaleiçi mahallesinde yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan 86 yaşındaki Fatma Erçetin, evinin önünde güneşleniyordu. Aniden gelen tsunami dalgalarından kaçamayan yaşlı kadın sulara kapıldı. Can pazarı yaşandığı için kimse yokluğunun farkına bile varmadı. Tsunami dalgaları çekildiğinde Fatma Erçetin'in cansız bedeni ortaya çıktı.

SUNİ TENEFÜS YAPILDI

Fatih Şenev ”Deprem sonrası tsunami olunca sular her şeyi bir birine kattı. Bizler kaçtık, yükseklere çıktık. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çeken Fatma Teyze kaçamamış. Sular çekildikten sonra bulunduğu yerden uzaklara sürüklenen Fatma Teyze’yi bulduk. Çok su yutmuş, soğuk suyun içinde kalmıştı. Suni teneffüs yapmaya çalıştık ancak kurtaramadık” dedi.