CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü (Covid-19) sürecindeki video konferans görüşmelerine üniversite öğrencileri ile devam etti.

Kılıçdaroğlu görüşmede, öğrencilerin sorunlarını, taleplerini dinledi, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin aile üyeleri de görüşmeye katıldı.

“TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ BU ÜLKEYE GERÇEKTEN DEMOKRASİYİ GETİRMEKTİR”

Bir öğrencinin, “Türkiye'de sol tek başına iktidar olabilir mi” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bugünkü koşullarda siyasal partilerin sağ ve sol pencereden olayları elbette kendi özgün koşulları içinde bunları değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, görüşlerini beyan edebilirler ama bugün Türkiye'nin birinci önceliği, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir.

* Yani biz onu şöyle tanımlıyoruz, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma.

* Demokrasiyle taçlandıracağımız için bütün tarafları, bütün taraflar yani demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız.

* Millet İttifakı'nın varlık nedeni de aslında bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor.

“11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN TÜMÜ DE BAŞARILI”

“Sizce en başarılı büyükşehir belediye başkanınız hangisidir” sorununu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* 11 büyükşehir belediye başkanımızın tümü de başarılı. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum.

* Biz her ay düzenli, belediye başkanlarımızın aynı zamanda performansını da ölçüyoruz.

* Biz herkes başarılı diyoruz ama sonuçta biz kendi kendimize başarılı demenin bir mantığı yok.

* Acaba hizmet alan kişiler belediye başkanımızı başarılı buluyor mu? Bizim için o daha önemli.

* O konuda da bir çalışma yapıyoruz. O çalışmanın sonuçları da gayet güzel.