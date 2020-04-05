Türkiye’nin güncel corona virüsü haritası! İşte corona virüsünden son veriler!

Dünyada binlerce ölüme neden olan corona virüsü salgınında vaka sayıları anlık olarak kayıt altına alınıyor. Son günlerde ise ABD’deki vaka artışı dikkat çekerken, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde de hastalık ölümlere neden olmaya devam ediyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı günlük olarak vakaları açıklıyor. Türkiye’deki güncel corona virüsü haritasını ve salgındaki son verileri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Koca, virüs nedeniyle bugün Türkiye’de 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 574’e, toplam vaka sayısı da 27 bin 69’a yükseldi.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI