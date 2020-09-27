Türkiye’yi ayağa kaldıran otoyol magandası yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla ateş etmesi, tepkilere neden oldu.

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda altı kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri H.U.'yu yakalayıp, Kepez İlçe jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında ‘meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.