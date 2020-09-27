Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’yi ayağa kaldıran otoyol magandası yakalandı

Antalya’da otomobilini otoyol kenarına park edip art arda havaya ateş eden H.U. yakalandı. Sandalye oturup Türk Bayrağı açan magandanın görüntüleri büyük tepki çekmişti.

İsmail AKIN / Antalya
13:14 -
Haberler Gündem

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla ateş etmesi, tepkilere neden oldu.

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda altı kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri H.U.'yu yakalayıp, Kepez İlçe jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında ‘meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.

Antalya Emniyet Polis Türkiye
Son güncelleme: 13:18 27.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more