Tutuklama kararı verilen CHP’li Yıldırım yaşananları anlattı: Suçlamalar asılsız

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlığa bağlı Vefa Destek Grubu ekipleriyle kavga ettiği iddia edilen CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım için, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından bugün tutuklama kararı çıktı. Yıldırım, teslim olmaya gitmeden önce bir açıklama yaparak, kendisi hakkında yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

“HEDEF GÖSTERMELER SONUCUNDA TEKRAR ALINDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kaymakam korumasının Eren Yıldırım'a silah çektiğini iddia ederek, “Dün serbest bırakılan başkanımız bugün yukarıdan gelen emir ve hedef göstermeler sonucunda tekrar alındı” dedi. Gökçen, Yıldırım'ın teslim olmaya gitmeden önceki ifadelerini de paylaştı.

“AKP’LİLER SALDIRMIŞIM GİBİ GÖSTERDİ”

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yaşanan olayı şöyle anlattı:

* AKP il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanlarının açıklamalarıyla bu olay sosyal medyanın gündemine, sanki ben vefa ekibine saldırmışım gibi oturdu.

* Bunun ardından her nasılsa gece vakti, apar topar bir kararla bu defa tutuklanmama karar verildi. Az evvel medya aracılığıyla öğrendim.

* 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı geldiğinde onlar için ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşıladık.

* İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza erzak ve maske yardımlarımızı ulaştırdık. Sokak sokak gezerek, yoğun insan nüfusu olan yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına gönüllü olarak iştirak ettik.

* Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri başkan ve yöneticileri olarak vefa destek grupları içerisinde resmi olarak yer aldık ve çalışmalara katıldık. Bütün bunlara ait fotoğraflar ve kayıtlar sosyal medya hesaplarımızda bulunmaktadır.

* Bu bahsedilen yardımların engellenmesine yönelik girişimleri kendimize yapılan bir engelleme olarak kabul ederiz. Henüz Van'da şehit olan vefa destek grubu personellerinin acısını yaşarken, bu yönde asılsız suçlamalara maruz kalmak benim için kabul edilemez bir durum.

“İTİRAZ SONUCU TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ”

CHP Adana milletvekili Orhan Sümer ise Yıldırım'a adliyeye teslim olmaya giderken eşlik etti. Sümer, “Yüreğir Kaymakamı şikayeti üzerine dün gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yüreğir Gençlik Kolları Bşk Eren Yıldırım hakkında itiraz sonucu tutuklama kararı verildi. Adliyeye teslim olan yol arkadaşımızı yalnız bırakmadık” dedi.

“TERÖR SENARYOSU ÇIKARMAK AKIL VE ZİHİN KİRLENMESİDİR”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, olaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Adana'da CHP'li belediyelerimiz Vali ve Kaymakamların talebi üzerine VEFA gruplarında 65 araç, 195 personel görevlendirmiştir. Buna rağmen CHP'yi düşman ilan etmek hangi akla hangi izana sığar?

Adana Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımızın annesi, babası ve küçük kardeşinin yanında, Kaymakam koruması tarafından silahla tehdit edildiği bir hadiseden, Ramazan gününde, Cumhurbaşkanlığı forsu altında terör senaryosu çıkarmak korkunç bir akıl ve zihin kirlenmesidir.

Yaşananları istismar ederek siyaseten kullanmaya tenezzül etmek; ya akıl noksanlığını ya da yönetenin içine düştüğü çaresizliği gösterir.

NE OLMUŞTU?

Olay, önceki akşam Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek ekibi ile bu sırada yoldan geçen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım arasında tartışma çıktı.

Kaymakam Bingöl ve koruması tartışmayı engellemeye çalıştı. Çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşini gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım’ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı.

Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, daha sonra itiraz sonucu tutuklama kararı verildi.

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