‘Üç fidan’ idam edilmelerinin 48’inci yılında unutulmadı

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Ankara 1 No.lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmasıyla 6 Mayıs 1972’de Ankara’da Ulucanlar Cezaevi’nde idam edildiler.

Gezmiş, İnan ve Aslan, idam edilmelerinin 48’inci yılında da unutulmadı. Üç fidan sosyal medyada paylaşılan mesajlarla anılıyor. Gezmiş ve arkadaşları için #6Mayis1972, #ÜçFidanÜçYürek etiketleri ile sosyal medyadan binlerce mesaj paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın mezarlarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından da bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘ÜÇ FİDAN’ PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından #ÜçFidanÜçyürek etiketiyle bir mesaj yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler…” dedi.

“BAZI VEDALAR BİR İNANCI GELECEĞE KAZIRLAR”

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutmayan isimler arasında Muharrem İnce de vardı. Twitter hesabından Gezmiş, İnan ve Aslan’nın remini paylaşan İnce mesajında şunları kaydetti:

* Hak ve Özgürlük uğruna ölümle sözleşmiş 3 koca yürek..Hayallerini acıyla takas etmiş 3 cesur vatan evladı. Sol yüreğimin dinmeyen 3 sızısı…

* Bazı perdeler, en çok kapanışıyla hatırlanılırlar. Tam da “birileri bitti” derken, BAZI VEDALAR BİR İNANCI GELECEĞE KAZIRLAR.

“SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise üç Gwzmiş ve arkadaşları için paylaştığı mesajda: İçlerindeki özgürlük aşkıyla, tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP'DEN 48 YIL SONRA YASA TEKLİFİ

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 48. ölüm yıl dönümünde iade-i itibar yasa teklifi hazırladı.

TBMM'ye sunulan teklif ile Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezalarının yerine getirilmesini öngören 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması istendi.