Üç fidana 48 yıl sonra iade-i itibar

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 48. ölüm yıldönümünde iade-i itibar yasa teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulan teklif ile Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezalarının yerine getirilmesini öngören 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması istendi. Gezmiş ve arkadaşları 6 Mayıs günü idam edilmişti.

CHP'li Bingöl yaptığı açıklamada, ‘'Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük için mücadele eden bu üç genç, adalet, kardeşlik ve yoksulluğun bitmesi gibi haklı taleplere rağmen idam edildi. Toplum nezdinde itibarları var olan üç fidanın, hukuki olarak da itibarlarının iadesi sağlanmalıdır'' dedi. Bingöl şunları söyledi:

‘'Üzerinden 48 yıl geçen, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamı tarihimizde derin yaralar açmıştır. 1968'li yıllarda yükselen gençlik hareketinin sonucu 12 Mart 1971'de muhtıra ile gelen askeri darbe ile üç fidan 6 Mayıs 1972'de, Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde asılmıştır. O tarihte Gezmiş ve Aslan 25, İnan ise 23 yaşındaydılar. Yasa teklifi ile toplum vicdanında açılan derin tahribat bir nebze olsun giderilecektir.''